ويليان: أرسنال سيصبح قوة كبرى مع أرتيتا

يعتقد ويليان جناح أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الفريق في أيدي أمينة بقيادة ميكيل أرتيتا ويملك كافة الوسائل التي يحتاجها ليستعيد مكانته كقوة في أوروبا.

وقاد الإسباني أرتيتا أرسنال للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن الفريق فشل في مواصلة النجاح، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري وهي البطولة التي فاز بها اخر مرة عام 2004 بقيادة الفرنسي أرسين فينغر.

وأنهت حملة دفاع أرسنال عن لقبه أمام ساوثامبتون في الدور الرابع، وبات الدوري الأوروبي أمله الوحيد للفوز بلقب هذا الموسم، لكن ويليان يثق في أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

وقال ويليان لشبكة (إي.إس.بي.إن) البرازيل "أعتقد أنه يملك الإمكانيات ليكون مشروعا رائعا، إنه ناد عظيم وفي يد مدرب جيد، إنه يملك كل شيء ليصبح واحدا بين أفضل مدربي العالم. أرسنال يملك كل شيء ليصبح قوة مرة اخرى، والمنافسة على الألقاب والعودة للعب في دوري أبطال أوروبا وهذا ما يريده اللاعبون. أرتيتا يؤدي عملا رائعا، إنه يعتني دائما باللاعبين بأفضل طريقة ممكنة. يمنحهم الأفكار ويقودهم ويظهر لهم ما يريده. أرسنال في أيدي أمينة".

وسيستضيف أرسنال فريق ليفربول حامل اللقب في الثالث من أبريل نيسان المقبل بعد فترة التوقف الدولية الحالية.