180 مليون جنيه إسترليني لبطولات الناشئين وبرامج التطوير في إنجلترا

ستحصل بطولات كرة القدم للناشئين وبرامج التطوير في إنجلترا على مساعدات مالية بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني في إطار برنامج دعم خلال الأعوام الأربعة المقبلة للمساعدة في عودتها لسابق نشاطها بعد تأثيرات أزمة كوفيد-19. وستستأنف هذه المنافسات والبرامج نشاطها الاثنين المقبل بعد توقف طويل مع تخفيف القيود في البلاد.

ومع عودة النشاط دشن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم خطة مساعدات وإنعاش ودعم تمتد على مدار أربعة مواسم تحصل بموجبها الأندية على التمويل المطلوب للوفاء بالتزاماتها والاستمرار والاستثمار في خمسة آلاف ملعب جديد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جيمس كيندل المسؤول عن برامج تطوير اللعبة في الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قوله "واجهنا أصعب وقت منذ الحرب العالمية الثانية لكني على قناعة بأن كرة القدم لها دور هائل في مساعدة البلاد على الوقوف على قدميها من جديد".

وأضاف المسؤول الانجليزي "تأثر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ماديا لكن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 180 مليون جنيه إسترليني يدلل على مدى أهمية برامج التطوير واعتبارها أولوية بالنسبة لنا.

وأكد المسؤول أيضا على أهمية تحسين حالة الملاعب موضحا أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على الملاعب العشبية.