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استبعاد قائمة غانم المطيري من رئاسة نادي النصر

مقر النادي

استبعاد قائمة غانم المطيري من رئاسة نادي النصر

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العربية.نت

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أرسلت لجنة الانتخابات يوم الأحد خطابا لنادي النصر يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

وبحسب خطاب لجنة الانتخابات، استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقا للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وسيفتح باب الطعون ضد القائمة المرشحة الوحيدة برئاسة مسلي آل معمر على أن ينظر فيها 30 من مارس الجاري قبل الإعلان عن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعداً لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي النصر.

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