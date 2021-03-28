إنجلترا تهزم ألبانيا وتنفرد بصدارة المجموعة

انفرد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بصدارة للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل، بعد فوزه على مضيفه المنتخب الألباني 2 - صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 38، وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألباني عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب البولندي مع ضيفه منتخب أندورا، كما يلعب منتخب سان مارينو مع ضيفه المجر.