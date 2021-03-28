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تعادل التشيك مع بلجيكا في تصفيات المونديال

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تعادل التشيك مع بلجيكا في تصفيات المونديال

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مينسك - د ب أ

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تعادل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مع مضيفه التشيكي 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب البيلاروسي على ضيفه الإستوني 4 - 2.

وتقدم المنتخب التشيكي بهدف سجله لوكاس بروفود في الدقيقة 50 وتعادل المنتخب البلجيكي عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 60. ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البيلاروسي على ضيفه منتخب إستونيا 4 - 2. وسجل أهداف المنتخب البيلاروسي فيتالي ليساكوفيتش (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء و83 ويوري كينديش في الدقيقة 84 وبافيل سافيتسكي في الدقيقة 81. فيما سجل هدفي المنتخب الإستوني هنري انيي في الدقيقتين 31 و55. وشهدت المباراة طرد كارل أويجوس، لاعب المنتخب الإستوني في الدقيقة 77.

وحصد المنتخب البيلاروسي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل المنتخب الإستوني بلا رصيد في قاع الترتيب بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

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