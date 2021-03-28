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صربيا تتعادل مع البرتغال في تصفيات كأس العالم

رونالدو محبطا بعد التعادل

صربيا تتعادل مع البرتغال في تصفيات كأس العالم

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بيوغراد - د ب أ

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خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي لكرة القدم مع مضيفه الصربي اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ديوغو جوتا في الدقيقتين 11 و36. وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الصربي هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60. ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فلف المنتخب البرتغالي صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب لوكسمبرغ على مضيفه الإيرلندي بهدف نظيف سجله جريسون رودريغيز في الدقيقة 85. وحصد منتخب لوكسمبرغ أول ثلاث نقاط له في المجموعة، وظل المنتخب الإيرلندي بلا رصيد في قاع الترتيب.

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