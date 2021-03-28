.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتخب السودان يعود إلى كأس أفريقيا بثنائية جنوب أفريقيا

السودان جنوب إفريقيا
من المباراة

منتخب السودان يعود إلى كأس أفريقيا بثنائية جنوب أفريقيا

متابع الغاء المتابعة

أم درمان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 2 - صفر اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3 - 1.

وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة و32. ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول ، فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي وبرينسيب 3 - 1. وسجل أهداف المنتخب الغاني نيكولاس أبوكو في الدقيقة 12 وجوردان أيو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وعبد الرحمن بابا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف ساوتومي وبرينسيب إينيستا في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم
فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

الأكثر قراءة

نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين
الفرنسية فرابار تدخل تاريخ تصفيات كأس العالم الفرنسية فرابار تدخل تاريخ تصفيات كأس العالم
أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية
فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا
ديمبلي يقود فرنسا إلى تجاوز كازاخستان ديمبلي يقود فرنسا إلى تجاوز كازاخستان
هازارد يعيد ذكريات وودغيت وكاسانو في ريال مدريد هازارد يعيد ذكريات وودغيت وكاسانو في ريال مدريد

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد