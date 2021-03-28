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نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين

نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين

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جوهانسبرغ - فرانس برس

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حجز المنتخب النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات مقعده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، قبل صافرة بداية مباراته مع مضيفته بنين والتي خرج منها فائزًا بهدف نظيف في الوقت القاتل وحرمها من اللحاق به يوم السبت في الجولة ما قبل الأخيرة من المجموعة الثانية عشرة من التصفيات المؤهلة.

واستفادت نيجيريا من التعادل السلبي بين ليسوتو وسيراليون قبل ساعات من مباراتها لتضمن حضورها في النهائيات. وكانت بنين بحاجة إلى التعادل لتلحق بركب المتأهلين إلى النهائيات وكانت على بعد ثوانٍ من ذلك لولا هدف البديل بول أونواتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد أن ضمن منتخب "النسور الخارقة" احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات قبل المباراة، أكّد بفوزه على بنين صدارة المجموعة حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، في حين ستشهد الجولة الأخيرة منافسة شرسة بين بنين (7 نقاط) ومضيفتها سيراليون (4 نقاط) على البطاقة الأخيرة في حين تبخرت آمال ليسوتو المتذيلة مع 3 نقاط. وفي حال تعادل منتخبين في النقاط، تفصل بينهما المواجهتان المباشرتان، علمًا أن بنين تفوقت على سيراليون بهدف نظيف في المباراة الأولى بينهما.

وسافر منتخب نيجيريا على متن قارب إلى بنين بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود. ولحقت نيجيريا المتوجة ثلاث مرات آخرها عام 2013، إلى النهائيات بالكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة)، فيما تتنافس المنتخبات الأخرى على البطاقات السبع الاخيرة.

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