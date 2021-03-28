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"ميستك غايد" يبقي اللقب في الإمارات للنسخة الثالثة توالياً

الفارس سايز على صهوة ميستك غايد

"ميستك غايد" يبقي اللقب في الإمارات للنسخة الثالثة توالياً

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دبي - فرانس برس

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أبقى "ميستك غايد" لقب كأس دبي العالمية للخيول في الإمارات للنسخة الثالثة على التوالي بعد فوزه السبت بالشوط الرئيس للنسخة الخامسة والعشرين من الحدث الذي تبلغ قيمة جوائزه 26.5 مليون دولار أميركي.

وخلف" ميستك غايد" مواطنه "ثاندر سنو" الفائز باللقب عامي 2018 و2019، قبل أن يتم إلغاء السباق في 2020 بسبب جائحة فيروس كوررونا.

ولم يجد جواد فريق غودولفين أي صعوبة في الفوز بعدما قطع مسافة 2000 متر على المضمار الرملي في زمن قدره 2,01,61 دقيقة، وبفارق 3,75 طول عن الياباني"تشو ويزارد".

وحصل البطل على 7.2 مليون دولار من أصل 12 مليون دولار مخصصة كجوائز للشوط الرئيس، في حين نال وصيفه 2.4 مليون دولار.

وقال الفارس لويس سايز بعدما قاد الجواد لفوزه الأول الكبير بسباق من هذا النوع "منذ أن وطئت قدماي أرض دبي كنت أحلم بالفوز باللقب، كانت وتيرة السباق سريعة للغاية، وشهدت منافسة قوية لكنني تمكنت من اللحاق بالمقدمة بفضل الانقضاض السريع الذي يملكه "ميستك غايد" والذي أهله للركض حتى تبوأ المركز الأول". وكان هذا الفوز الثالث عشر للإمارات في الشوط الرئيس، لتعزز رقمها القياسي في عدد مرات الفوز بالسباق منذ انطلاقه عام 1996، مقابل 8 للخيول الأميركية ومرة واحدة لأستراليا والبرازيل واليابان والسعودية.

وكان للإمارات حصة الأسد، بحصدها ثلاثة من الأشواط الثمانية الأخرى، حيث فاز الحصان "دريان" بسباق دبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، 750 ألف دولار)، و"ريبيلس رومانس" بسباق درابي الإمارات (1900 م رملي، 270 ألف دولار) و"لورد نورث" بدبي تيرف(1200 م عشبي، 4 ملايين دولار).

وحقق الجواد الفنزويلي"زيندين" رقما قياسيا جديدا في سباق دبي غولدن شاهين البالغة جائزته 1,5 مليون دولار بعدما قطع مسافة 1200 م على الأرض الرملية في 1,09,12 دقيقة، لكنه تعرض لإصابة قوية بكسر في ساقه بعد وصوله إلى خط النهاية أدت إلى سقوط فارسه أنطونيو فريزو عن صهوته. ولم يتم تتويج المالك والفارس كما جرت العادة بسبب حالة الجواد الصعبة.

كما فاز الحصان الليبي "سيكرين امبشن" بسباق غودلفين مايل (1600 م رملي، 750 الف دولار)، والبريطاني"سابغيكتفيست" بكأس دبي الذهبي ( 3200 م عشبي،750 الف دولار) والاميركي "اكسترافاغانت كيد" بالقوز للسرعة (1200 م عشبي، مليون دولار) والسعودي "مشرف" بدبي شيما كلاسيك (2410 م عشبي، 4 ملايين دولار).

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