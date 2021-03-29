الأولمبي السعودي يعاود تدريباته.. و"إصابة" تبعد آل سليس

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الأحد تدريباته بعد المباراة الودية يوم السبت أمام ضيفه منتخب ليبيريا، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، أدى اللاعبون خلالها مرانًا استرجاعيًا. ويختتم المنتخب يوم الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا مساء يوم الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب حسن آل سليس، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية إصابته خلال مجريات المباراة الودية أمس السبت بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.