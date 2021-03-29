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المنتخب الإيطالي يفوز على البلغاري في تصفيات المونديال

فرحة لوكاتيلي

المنتخب الإيطالي يفوز على البلغاري في تصفيات المونديال

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صوفيا - د ب أ

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فاز المنتخب الإيطالي لكرة القدم على مضيفه البلغاري 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجله أندريا بيلوتي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وأضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثاني في الدقيقة 82. ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب البلغاري بلا رصيد في قاع الترتيب.

وكان المنتخب الإيطالي فاز على إيرلندا الشمالية 2 - صفر في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب البلغاري من نظيره السويسري 1 - 3.

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