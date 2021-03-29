.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المنتخب السعودي يرفع استعداده للقاء فلسطين

من التدريبات

المنتخب السعودي يرفع استعداده للقاء فلسطين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى اللاعبون مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة، ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة 45 : 5 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويعقد المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد يوم الاثنين عند الساعة 30 : 12 مساءً مؤتمرًا صحفيًا عبر الاتصال المرئي للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم
فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

الأكثر قراءة

نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين
الفرنسية فرابار تدخل تاريخ تصفيات كأس العالم الفرنسية فرابار تدخل تاريخ تصفيات كأس العالم
أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية
فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا
ديمبلي يقود فرنسا إلى تجاوز كازاخستان ديمبلي يقود فرنسا إلى تجاوز كازاخستان
هازارد يعيد ذكريات وودغيت وكاسانو في ريال مدريد هازارد يعيد ذكريات وودغيت وكاسانو في ريال مدريد

قبل أن تذهب

تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة
تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة

اكتشف المزيد