المنتخب السعودي يرفع استعداده للقاء فلسطين

واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى اللاعبون مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة، ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة 45 : 5 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويعقد المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد يوم الاثنين عند الساعة 30 : 12 مساءً مؤتمرًا صحفيًا عبر الاتصال المرئي للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين.