نيوم شريكاً عالمياً لبطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة نيوم عن توقيع اتفاقية شراكة عالمية، تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام في الفترة 2021-2024.

وتشمل اتفاقية الشراكة بطولات ومسابقات المنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمّن أفضل 12 فريقاً في قارة آسيا، وبطولات المنتخبات الوطنية الرئيسية من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023، وكأس آسيا للسيدات 2022، وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: يسرّنا الترحيب بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونحن نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم في آسيا، مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها. وإننا نتطلّع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديد في آسيا.