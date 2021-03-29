.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نيوم شريكاً عالمياً لبطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

Untitled
نيوم سترعى بطولات الاتحاد الآسيوي بين عامي 2021 و2024

نيوم شريكاً عالمياً لبطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة نيوم عن توقيع اتفاقية شراكة عالمية، تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام في الفترة 2021-2024.

وتشمل اتفاقية الشراكة بطولات ومسابقات المنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمّن أفضل 12 فريقاً في قارة آسيا، وبطولات المنتخبات الوطنية الرئيسية من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023، وكأس آسيا للسيدات 2022، وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: يسرّنا الترحيب بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ونحن نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم في آسيا، مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها. وإننا نتطلّع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديد في آسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية أكثر من 118 ألف صوت لخالد بن فهد في جمعية النصر العمومية
هازارد يعيد ذكريات وودغيت وكاسانو في ريال مدريد هازارد يعيد ذكريات وودغيت وكاسانو في ريال مدريد
فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا فوز قاتل لإسبانيا على حساب جورجيا
نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين نيجيريا تتأهل إلى كأس أفريقيا وتؤجل مصير بنين
منتخب السودان يعود إلى كأس أفريقيا بثنائية جنوب أفريقيا منتخب السودان يعود إلى كأس أفريقيا بثنائية جنوب أفريقيا
الفرنسية فرابار تدخل تاريخ تصفيات كأس العالم الفرنسية فرابار تدخل تاريخ تصفيات كأس العالم

قبل أن تذهب

مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي
مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي

اكتشف المزيد