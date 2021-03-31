العفالق: اخترنا نوعية الرعاة للدوري.. وسنعمل على سلامة الجماهير

أوضح عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نوعية الرعاة وإعلانات الملاعب الخاصة بالمسابقة بالإضافة إلى الكراسة المطروحة للمنافسة بين شركات التسويق.

وفي لقاء مع "العربية" كشف العفالق: توصلنا إلى اتفاق لاختيار نوعية الرعاة، واللائحة لا تنص على الحد الأدنى للإعلانات كما أننا سنحاول دراسة فكرة الحد الأدنى للإعلانات وأثرها على إيرادات الأندية.

وأبان العفالق: طرحنا كراسة للمنافسة بين شركات التسويق، وبالنسبة لنا فإن لوحات الإعلانات داخل الملعب هي المنتج الأهم للرابطة. واختتم "سندرس البروتوكولات المناسبة لضمان سلامة الجماهير ".