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العفالق: اخترنا نوعية الرعاة للدوري.. وسنعمل على سلامة الجماهير

العفالق: اخترنا نوعية الرعاة للدوري.. وسنعمل على سلامة الجماهير

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الرياض - نايف الثقيل

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أوضح عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نوعية الرعاة وإعلانات الملاعب الخاصة بالمسابقة بالإضافة إلى الكراسة المطروحة للمنافسة بين شركات التسويق.

وفي لقاء مع "العربية" كشف العفالق: توصلنا إلى اتفاق لاختيار نوعية الرعاة، واللائحة لا تنص على الحد الأدنى للإعلانات كما أننا سنحاول دراسة فكرة الحد الأدنى للإعلانات وأثرها على إيرادات الأندية.

وأبان العفالق: طرحنا كراسة للمنافسة بين شركات التسويق، وبالنسبة لنا فإن لوحات الإعلانات داخل الملعب هي المنتج الأهم للرابطة. واختتم "سندرس البروتوكولات المناسبة لضمان سلامة الجماهير ".

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