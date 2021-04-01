صحيفة مقدونية تمنح فيرنر "مواطنة فخرية" لإضاعته فرصة سهلة

استمرت معاناة المهاجم الألماني تيمو فيرنر في إضاعة الفرص في الموسم الحالي حتى وصلت مع المنتخب الألماني بعدما ساهمت إحدى هجماته المهدرة في تسجيل الضيوف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وتغلبت مقدونيا الشمالية على مضيفتها ألمانيا في ختام الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم الأوروبية بعدما سجل كل من بانديف وإلماس ثنائية الضيوف قابلها هدف من غندوغان للفريق المضيف، وتحتل مقدونيا المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرمينيا بينما تقع ألمانيا ثالثا.

وبعد فرصة محققة أضاعها فيرنر عند الدقيقة 80 من كرة مررها له زميله غندوغان والمرمى خال أمامه ليفشل في تسديد الكرة بالطريقة الصحيحة وتذهب بجانب المرمى، لتمنح صحيفة مقدونية المهاجم الشاب "المواطنة الفخرية" نظير مساعدته المنتخب الوطني في الفوز باللقاء.

ويعاني المهاجم القادم من لايبزيغ الأماني من إضاعة العديد من الفرص السهلة في الموسم الحالي بعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي فقد استطاع في يناير الماضي إنهاء 827 دقيقة من الصيام التهديفي كما عانى في الموسم الحالي من ضاعته جزائيته الأولى منذ 2018 بقميص فريقه السابق وفقا لـ "أوبتا".

وبحسب موقع "إنفو غول" فإن الدولي الألماني لعب 23 لقاء دوريا مع تشيلسي، 5 كإحتياطي، وسدد خلالها 45 تسديدة 25 منها كانت على المرمى مسجلا 5 أهداف فقط.