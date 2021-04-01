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غروهي: المباريات المتبقية "نهائيات".. وحجازي غير الدفاع

غروهي: المباريات المتبقية "نهائيات".. وحجازي غير الدفاع

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دبي - قناة العربية

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أوضح البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، أن الفريق سيعامل المباريات الست المتبقية في الدوري السعودي كنهائيات مضيفا بأن الصدارة ليست بعيدة.

وفي لقاء مع "في المرمى" كشف غروهي: سعيد لما وصلت إليه مع نادي الاتحاد، وأرى بأن الدوري السعودي صعب وتنافسي وجميع الأندية تملك لاعبين جيدين ولا توجد مباراة سهلة.

وأضاف: لم يكن من السهل الوصول لما نحن عليه الآن وتتبقى 6 مباريات ونتعامل مع كل مباراة على حدة، هناك 6 نقاط بيننا وبين المتصدر ولم يتبقى سوى عدة مباريات.

وأشاد غروهي بزميله المصري أحمد حجازي قائلا: هو لاعب كبير وعاد علينا بالفائدة بخبرته وبوصوله التكتيك الدفاعي تغير.

وعبر غروهي عن رأيه في لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال القادم مضيفا: ستكون مواجهة حاسمة وسنستعد له بأفضل شكل ممكن ونعلم مدى قوة المنافس.

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