غروهي: المباريات المتبقية "نهائيات".. وحجازي غير الدفاع

أوضح البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، أن الفريق سيعامل المباريات الست المتبقية في الدوري السعودي كنهائيات مضيفا بأن الصدارة ليست بعيدة.

وفي لقاء مع "في المرمى" كشف غروهي: سعيد لما وصلت إليه مع نادي الاتحاد، وأرى بأن الدوري السعودي صعب وتنافسي وجميع الأندية تملك لاعبين جيدين ولا توجد مباراة سهلة.

وأضاف: لم يكن من السهل الوصول لما نحن عليه الآن وتتبقى 6 مباريات ونتعامل مع كل مباراة على حدة، هناك 6 نقاط بيننا وبين المتصدر ولم يتبقى سوى عدة مباريات.

وأشاد غروهي بزميله المصري أحمد حجازي قائلا: هو لاعب كبير وعاد علينا بالفائدة بخبرته وبوصوله التكتيك الدفاعي تغير.

وعبر غروهي عن رأيه في لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال القادم مضيفا: ستكون مواجهة حاسمة وسنستعد له بأفضل شكل ممكن ونعلم مدى قوة المنافس.