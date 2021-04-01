مسلي آل معمر.. اسم جديد في تاريخ رؤساء النصر

بات مسلي آل معمر الرئيس اسما جديدا في تاريخ نادي النصر بعد تزكيته يوم الخميس رئيسا لمجلس إدارة النادي خلال الجمعية العمومية غير العادية.

وكانت قائمة مسلي آل معمر المرشحة الوحيدة بعد استبعاد تلك التي أقدم بها المرشح الآخر غانم بن مذيكر المطيري. وسيكون آل معمر رئيسا لمجلس الإدارة 4 أعوام بعد تزكيته.

تأسس نادي النصر في عام 1955 برئاسة زيد بن مطلق الجبعاء ليكون الأول في تاريخ النادي ويتولى حينها إدارة شؤون النادي حتى 1960 ليخلفه محمد الوهيبي وعبد الله مختار من 1960 حتى 1963 وصولا إلى الأمير عبد الرحمن بن سعود أواخر العام نفسه وبقي حينها قرابة 7 أعوام. وحقق النصر تحت رئاسة الأمير عبدالرحمن بن سعود عددا من الألقاب منها 3 في بطولة الدوري السعودي.

وتولى الأمير سلطان بن سعود إدارة النادي حتى 1970 قبل عودة الأمير عبد الرحمن بن سعود إلا أن إدارته الثانية لم تتجاوز 5 أعوام ليعود الأمير سلطان بن سعود فترة قصيرة. وتحت إدارة الأخير حقق النادي بطولة الدوري السعودي وكأس الملك وكأس الاتحاد.

وتناوبت إدارة النصر بين الأمير عبد الرحمن بن سعود والأمير سلطان بن سعود قبل أن تصل إلى الأمير فيصل بن عبد الرحمن الذي شهد الفريق تحت قيادته أعظم فترة بالفوز بكأس الكؤوس الآسيوية 1997 والمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2000.

وعادت إدارة نادي النصر إلى الأمير عبدالرحمن بن سعود قبل وفاته في عام 2004، قبل أن يستلم عدد من الرؤساء المنصب مؤقتا ابتداء من نجله الأمير ممدوح بن عبد الرحمن وفهد المشيقح إذ تعاقبوا في فترة 3 أعوام قبل عودة الأمير فيصل بن عبدالرحمن واستلامه النادي من 2005 حتى 2009.

وتسلم الأمير فيصل بن تركي إدارة نادي النصر من عام 2009 حتى 2017، أعاد الفريق خلالها إلى التتويج ببطولة الدوري مرتين (2013-2014 و2014-2015) بعد غياب استمر 20 عاما بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد 2013-2014.

واستلم سلمان المالك رئاسة النادي العاصمي مكلفا في موسم 2017-2018 خلفا لفيصل بن تركي قبل أن تكلف هيئة الرياضة سعود آل سويلم رئيسا للنصر أواخر الموسم، ليبقى في النادي ويعيده إلى منصة التتويج بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019 والتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا.

وبعد انتهاء تكليف آل سويلم، أعلن عن صفوان السويكت رئيسا للأصفر العاصمي مطلع موسم 2019-2020 وحقق معه بطولتي كأس سوبر أمام التعاون والهلال ليبقى مع الفريق حتى الإعلان عن حل مجلس إدارته في الحادي والعشرين من مارس الحالي من موسم 2020-2021.