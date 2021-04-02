لوشيسكو: الهلال مثل يوفنتوس.. والفوز على النصر مرتين "رائع"

أوضح الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السابق، بأن فريقه السابق يعد مثل الفرق العالمية كيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني لما يتعرض له من هجوم بعد انتصاراته.

وكشف الروماني لـ "في المرمى": شعرنا بإحباط كبير بعد استبعادنا من بطولة دوري أبطال آسيا وكان قرارا غير منصفا لأن إمكانية تأجيل المباريات واردة. وأضاف الفائز بدوري أبطال آسيا مع الهلال "هبوط المستوى في ديسمبر ويناير كان طبيعيا قياسا على مشاركة اللاعبين المستمرة".

وشرح لوشيسكو لحظات إقالته من الهلال قائلا: قبل مباراة ضمك الرئيس فهد بن نافل أبلغني بأن الإقالة أمر محتمل وأخبرته بأن يفعل ما يراه الأفضل رغم شعورنا بالحزن حينها.

وأكد لوشيسكو بأنه لم يهاجم الهلال بعد إقالته: لم أتحدث بسوء عن الهلال في الإعلام الروماني، بل أني كنت مصرا على إقناعهم بأن البطولات السعودية المحلية قوية على عكس ما يصور له.

وحول انفعالاته في الفترة الأخيرة مع الهلال، أوضح: سلوكي تغير تلك المرحلة بسبب بعض أخطاء الحكام التي ارتكبوها ولا أقول أنهم تعمدوا ذلك ولكن كان سهلا عليهم حينها اتخاذ القرارات ضد الهلال، وأعتذر عما بدر مني.

وشبه المدرب ناديه السابق بالأندية العالمية قائلا: الهلال مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ فهو يملك العديد من المنافسين ويتعرض للهجوم بسبب انتصاراته. وحاولت قدر الاستطاعة عدم التأثر بوسائل الإعلام في فترة إقالتي.

وأبان لوشيسكو بأن الليلة الأفضل له في حياتها هي التي فاز بها فريقه الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا في اليابان، وأن قرار تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لعامين حاز على دعمه.

واختتم رازفان حديثه عن مواجهات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، موضحا