"كورونا" يحرم فيراتي من المشاركة أمام بايرن ميونخ

سيضطر باريس سان جيرمان الفرنسي إلى خوض مباراة الأربعاء ضد بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لإصابته بفيروس كورونا بحسب ما أفاد يوم الجمعة النادي الباريسي.

وقال سان جيرمان في بيان إنه بعد سلسلة الاختبارات الدورية التي أجراها "تأكدت إيجابية (فحص) ماركو فيراتي. سيحترم بالتالي العزل وتطبيق البروتوكول الصحي المناسب".

ويأتي الإعلان عن إصابة فيراتي بـ"كوفيد-19" قبل يوم من المباراة المصيرية لسان جيرمان في الدوري ضد ضيفه ليل الذي يتشارك الصدارة مع حامل اللقب بعد 30 مرحلة، وقبل اللقاء المرتقب الأربعاء في ميونخ ضد بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي خسره النادي الباريسي صفر-1. لكن مشاركة ابن الـ28 عاماً في هاتين المباراتين الهامتين لم تكن محسومة حتى قبل إصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب كدمة في فخذه اليسرى.