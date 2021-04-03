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مغامرات الأندية في كأس الملك.. بين تتويج التعاون وإحباط الرياض

من تتويج التعاون قبل عامين

مغامرات الأندية في كأس الملك.. بين تتويج التعاون وإحباط الرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

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سعت عدة أندية في تاريخ بطولة كأس الملك منذ انطلاقها في عام 1957 بأن تكون طرفاً في نهائي المسابقة السعودية الكبرى رغم عدم اعتيادها على الفوز بالألقاب، ونجح بعض منها في ذلك فيما فشل الآخر.

ومنذ انطلاق البطولة قبل 64 عاما، حاولت بعض الأندية غير المنافسة في الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، إذ تكررت في عامين متتاليين عندما واجه نادي الاتحاد غريمه الفيصلي في النهائي بعام 2018 وحرمه بطولته الأولى، قبل أن يخسر الفريق الأصفر نهائي السنة اللاحقة أمام التعاون بهدفين لهدف، ليحقق الأخير بطولته الأولى في عام 2019. وكان سبق للتعاون بلوغ النهائي مرة سابقة في عام 1990 وحينها توج النصر بآخر بطولة كأس ملك في تاريخه.

نهائي الفيصلي والاتحاد في 2018
نهائي الفيصلي والاتحاد في 2018

ولم يكن نادي الرياض أوفر حظا من الفيصلي على الرغم من بلوغه النهائي في مناسبتين، كانت الأولى في نهائي 1962 أمام الأهلي وخسرها بهدف دون رد سجله إبراهيم عشماوي. ليحظى الفريق العاصمي بفرصة ثانية كانت بعد الأولى بـ16 عاما ويتواجه مجددا مع أخضر الغربية ويخسر بنفس النتيجة عن طريق معتمد خوجلي.

تتويج التعاون في 2019
تتويج التعاون في 2019

وتعد أندية الفيصلي والتعاون والرياض الأقل في الوصول إلى نهائي البطولة الكبرى مقارنة بالشباب الذي حققها 3 مرات من أصل 6 نهائيات والاتفاق الذي فاز بها مرتين من 6 مرات.

وفي النسخة الحالية من كأس الملك، تطمح أندية الفيصلي والتعاون إلى تكرار وصولها إلى النهائي، حيث يواجه الأول منافسه النصر الساعي إلى الفوز بها بعد غياب امتد 31 عاماً في دور نصف النهائي.

وفي المواجهة الثانية يأمل التعاون بلوغ النهائي الثالث له وتحقيق البطولة الثانية في تاريخه أمام الفتح الذي سبق له كتابة التاريخ بالفوز ببطولة الدوري 2013 بينما لم ينجح في بلوغ نهائي كأس الملك حتى الآن.

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