العلا تستضيف افتتاح سلسلة سباقات "إكستريم إي"

تشهد محافظة العلا يوم السبت، انطلاق أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويقام على مدار يومين خلال الفترة من 3-4 أبريل 2021، بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة.

وتُعد "إكستريم إي" سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيًا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض، كما سيقام موسم 2021 الافتتاحي في 5 مناطق مختلفة عبر 4 قارات، حيث تم اختيار كل وجهة لتسليط الضوء على قضية بيئية مختلفة، وذلك في كل من السعودية "العلا"، "داكار - السنغال"، "غرين لاند"، "الأمازون ـ البرازيل"، "باتاغونيا ـ الأرجنتين".

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "نفخر جميعًا في السعودية باستضافة أول سباق إكستريم إي في محافظة العلا التاريخية، لنواصل رحلة جديدة في عالم سباق السيارات والمحركات، بعد أن نجحنا في استضافة رالي داكار 2021، وفورمولا إي مؤخرًا، إضافة إلى فورمولا1 الذي سيقام نهاية العام".

وأضاف: "تزخر السعودية بمدن نابضة بالحياة ومناظر طبيعية خلابة، ومزيج فريد من الثقافة والبيئة، وهو الأمر الذي ساهم في شغف المسؤولين في إكستريم إي لإقامة هذا الحدث في السعودية.

من جهته، أوضح الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "إقامة سباق عالمي جديد كإكستريم إي، يهدف إلى تسليط الضوء على آثار تغير المناخ وأهمية الحفاظ على بيئتنا.

ويشارك في السباق أبطال 9 فرق عالمية يتنافسون بسيارة "أوديسي 21"، حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة ويتضمن كل سباق لفتين، كما سيشارك في السباق تشكيلة من الأسماء البارزة على مستوى النجوم، حيث تتضمن الفرق أبطالاً سابقين وحاليين لفورمولا1، كالبريطاني "لويس هاميلتون" والألماني "نيكو روزبرغ" اللذين أسسا "إكس "44، و"روزبرغ إكس ريسينغ"، بالإضافة إلى مشاركة السائق العالمي "جينسون باتون" وبطل رالي داكار الأسباني"كارلوس ساينز" و" جيمي تشادويك" بطلة سلسلة "دبليو"، و" سارا برايس" صاحبة ميدالية ألعاب "إكس"، وأسطورتي سباق الرالي "سيباستيان لوب" و"كارلوس ساينز".

وتعد السعودية أول دولة تنظم أبرز السباقات العالمية في عام واحد، حيث استضافت "رالي داكار" لموسمين متتاليين، وسباق "فورمولا إي الدرعية" الذي أقيم لأول مرة ليلًا في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى سباق "إكستريم إي العلا"، كما تستعد لإقامة سباق فورمولا 1 "جائزة السعودية الكبرى" لأول مرة على شوارع جدة نهاية العام الجاري، ما يعزز من مكانتها كموطن عالمي لرياضة السيارات.