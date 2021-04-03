سيتي يثأر من ليستر ويوسع الفارق إلى 17 نقطة

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وقطع الفريق خطوة جديدة مهمة على طريق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وثأر مانشستر سيتي لهزيمته الثقيلة 2 - 5 على ملعبه أمام ليستر سيتي ذهابا وحقق فوزا ثمينا اليوم بثنائية نظيفة سجلها بنيامين ميندي وغابرييل جيسوس في الدقيقتين 58 و74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 74 نقطة من 31 مباراة مقابل 57 نقطة لجاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث بعدما أهدر فرصة تحقيق الانتصار الثاني على مانشستر سيتي في الموسم الحالي. وكانت الهزيمة 2 - 5 أمام ليستر سيتي في المرحلة الثالثة من المسابقة في 27 سبتمبر الماضي هي الأولى من ثلاث هزائم فقط مني بها مانشستر سيتي في المسابقة هذا الموسم كما أنها واحدة من هزيمتين فقط مني بهما الفريق على ملعبه في الموسم الحالي. ولكن مانشستر سيتي حقق الفوز اليوم ليعزز رقما قياسيا غاليا يستحوذ عليه حاليا بتحقيق الفوز في آخر 15 مباراة خاضها خارج ملعبه في مختلف البطولات وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي. وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه مجددا علما أن شباكه اهتزت ثماني مرات فقط في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن. ونال مانشستر سيتي دفعة معنوية هائلة ومهمة بالفوز في مباراة اليوم قبل مباراته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وحرم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي من هدف مبكر في المباراة عندما سدد فيرناندينيو الكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء واستقرت في المرمى على يمين الحارس، ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب تداخل أغويرو المتسلل بوجوده أمام الحارس مباشرة. وفرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق التالية ولكن مناوشات الفريق افتقدت للخطورة الحقيقية في معظم الوقت في ظل التنظيم الدفاعي المميز لليستر سيتي. وحصل كيفن دي بروين على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها بنفسه لترتد من العارصة في الدقيقة 23 وتضيع فرصة خطيرة لمانشستر سيتي. وواصل مانشستر سيتي محاولاته في الدقائق التالية لكن دفاع ليستر واصل صموده في مواجهة التحركات الخطيرة للاعبي المنافس وفي مقدمتهم الجزائري رياض محرز والبلجيكي دي بروين.

وكثف مانشستر سيتي محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة حيث سدد رياض محرز الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41 وتصدى لها حارس المرمى كاسبر شمايكل ثم كرر دي بروين المحاولة بعدها بثوان وسدد الكرة من خارج حدود منطقة الجزاء ولكنها ذهبت خارج المرمى. وفي الدقيقة 43، سدد البرازيلي غابرييل جيسوس كرة قوية ولكنها أخطأت مرمى ليستر لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. وبدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي ملحوظ من الفريقين ، وكاد ليستر يسجل هدف التقدم في الدقيقة 51 اثر هجمة سريعة قادها النيجيري كيليتشي إيهياناتشو وتلاعب خلالها بدفاع الضيوف ثم مرر الكرة إلى يوري تيليمانس داخل منطقة الجزاء ولكن روبن دياز مدافع مانشستر سيتي تصدى لتسديدة تيليمانس لينقذ الفريق من فرصة خطيرة للغاية. وعاند الحظ أغويرو في الدقيقة 56 لتذهب تسديدته خارج المرمى.

وأثمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية هدف التقدم في الدقيقة 58 بتوقيع بنيامين ميندي. وجاء الهدف اثر هجمة منظمة للفريق وتسديدة من محرز تصدى لها الحارس وارتدت إلى رودريجو هيرنانديز الذي لعبها عرضية من الناحية اليمنى وحاول غابرييل جيسوس اصطيادها ولكن الدفاع تصدى للكرة قبل أن تصل إليها ولكن الكرة تهيأت أمام ميندي الذي تلاعب بمدافعي ليستر وسددها في الزاوية البعيدة على يسار شمايكل مسجلا هدف التقدم للضيوف. وأحبط مانشستر سيتي آمال مضيفه في العودة بالمباراة وسجل هدف الاطمئنان في الدقيقة 74 بتوقيع البرازيلي جيسوس. وجاء الهدف إثر هجمة سريعة بدأها محرز ودي بروين من وسط الملعب، ومرر الأخير الكرة باتجاه جيسوس الذي تبادل الكرة مع زميله رحم ستيرلنغ وسط مدافعي ليستر قبل أن يضع جيسوس الكرة في المرمى. وعاند الحظ محرز في الدقيقة 78 لتذهب تسديدته خارج القائم بعد تمريرة بينية متقنة من دي بروين. وواصل مانشستر سيتي تفوقه فيما تبقى من المباراة ولكن دون هز الشباك لينتهي اللقاء بالفوز الثمين بثنائية نظيفة.