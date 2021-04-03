ليل يوجه لطمة لباريس سان جيرمان.. ونيمار يطرد

وجه ليل لطمة جديدة وقوية إلى طموحات باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على فريق العاصمة في عقر داره، اليوم السبت، بالمرحلة الـ31 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز موناكو على ميتز 4 - صفر.

وانفرد ليل بصدارة جدول المسابقة بعدما استعاد اتزانه بهذا الفوز الثمين رافعا رصيده إلى 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سان جيرمان الذي تراجع للمركز الثاني. وحسم ليل المواجهة بهدف سجله جوناثان ديفيد في الدقيقة 20 فيما أنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد نيمار دا سيلفا من سان جيرمان وتياغو ديجالو لاعب ليل في نهاية اللقاء.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمعنويات سان جيرمان أيضا قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي. وصعد موناكو إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي بتغلبه على ميتز 4 - صفر اليوم في افتتاح مباريات المرحلة نفسها.

ورفع موناكو رصيده إلى 62 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان وليل ونقطتين أمام ليون، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، وتجمد رصيد ميتز عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح سيسك فابريغاس التسجيل لموناكو من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم أضاف كيفن فولاند الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52. وبعدها سجل وسام بن يدر الهدفين الثالث والرابع لموناكو في الدقيقتين 77 و89، وجاء ثانيهما من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد طرد جون بوي من صفوف ميتز.