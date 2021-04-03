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مدير سوسييداد الرياضي للعربية: سعداء لبقاء ألونسو.. وسيلفا "مؤثر"

مدير سوسييداد الرياضي للعربية: سعداء لبقاء ألونسو.. وسيلفا "مؤثر"

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دبي - هيثم بن حماد

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كشف روبرتو أولابي، المدير الرياضي في نادي ريال سوسييداد الإسباني، أن الفريق يشعر بالفخر بحفاظه على مدرب لفئة الشباب مثل تشابي ألونسو، مضيفا بأن العروض التي تلقاها الأخير تؤكد تميزه.

وأشاد أولابي في لقاء مع "العربية" بدور المخضرم دافيد سيلفا قائلا: هو مهم لتطوير أسلوبنا في اللعب ويمنحنا تأثيرا إعلاميا كبيرا في العالم بالإضافة إلى الخبرة التي يمنحنا إياها.

ولدى سؤاله عن إمكانية بيع بعض النجوم، أوضح: نركز على اللاعبين الحاليين وسبق لنا بيع بعض النجوم مثل أودريوزولا وغريزمان وغيرهم، ولكن هدفنا أن يشعروا بأنهم في مكان مناسب للتطور.

واختتم المدير الرياضي حديثه بالشادة بألونسو "نمتلك مدربا رائعا للفريق الأول وهو إيمانول ألغواسيل وقررنا التمسك والتجديد لتشابي ألونسو مدربا لفئة الشباب ليساهم في تطوير اللاعبين، ووصول عدد من العروض للظفر بخدماته يشعرنا بالفخر.

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