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ميلان يتعثر بالتعادل مع سامبدوريا

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ميلان يتعثر بالتعادل مع سامبدوريا

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روما - د ب أ

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وجه سامبدوريا ضربة لمضيفه ميلان وتعادل معه 1 - 1 اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سامبدوريا بهدف سجله المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقة 57 ، وبعدها بدقيقتين تم طرد زميله أدريان سيلفا إثر حصوله على الإنذار الثاني. ونجح ميلان في استغلال تفوقه العددي وخطف هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ينس بيتر هاوغي ليفلت من الهزيمة على ملعبه.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر كما رفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان.

ويمكن لإنتر ميلان تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب بشكل كبير من انتزاع اللقب في حالة فوزه على مضيفه بولونيا في المباراة المقررة بين الفريقين اليوم ضمن المرحلة نفسها، وتتبقى لإنتر ميلان مباراة مؤجلة.

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