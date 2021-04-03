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"إكس 44" يتصدر الجولات التأهيلية في سباق "إكستريم إي"

يوم الأحد هو الختامي في إكستريم إي

"إكس 44" يتصدر الجولات التأهيلية في سباق "إكستريم إي"

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العربية.نت

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انطلق اليوم في محافظة العلا أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية والذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على مدار يومين بمشاركة 18 متسابقًا يمثلون 9 فرق عالمية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وتمكن فريق "إكس 44" الذي تعود ملكيته إلى نجم فورمولا 1 العالمي لويس هاميلتون، والمكوّن من بطل الراليات الفرنسي سيباستيان لوب والسائقة الإسبانية كريستينا غوتيريز، من الحصول على المركز الأول في الجولات التأهيلية التي أقيمت خلال 4 جولات في مسار يبلغ طوله (8.8 كيلومتر) ، بعد منافسة قوية من فريق (أكسيونا ساينز إكس إي)، الذي يمثله بطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز ومواطنته لايا سانز اللذان حصلا على المركز الثاني، فيما حلَّ فريق (روزبرغ إكس ريسينغ) لبطل فورمولا 1 الألماني نيكو روسبرغ في المركز الثالث، والذي يمثله السائق السويدي يوهان كريستوفرسون، وزميلته الأسترالية مولي تايلور.

وفي المراكز المتبقية، حصدت فرق (أندريتي يونايتد) وفريق (هيسبانو سويزا) و(جي بي إكس إي) المراكز "الرابع والخامس والسادس" على التوالي، فيما حلَّ فريق (تشيب جاناسي ريسينغ) و(إي بي تي كوبرا) في المركزين "السابع والثامن"، وتم إقصاء فريق (فيلوتشي ريسينغ) من السباق، بسبب مشاكل فنية في هيكل السيارة.

وتستكمل منافسات السباق يوم غدٍ الأحد، بإقامة جولات النصف النهائي والنهائي ، حيث سيخوض أصحاب المراكز الثلاثة الأولى النصف النهائي الأول ، فيما سيتنافس أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس على البطاقة الثانية المؤهلة للنهائي في سباق أطلق عليه "السباق المجنون"، على أن يتنافس أصحاب المركزين السابع والثامن لتحديد مراكزهم النهائية في الـ"شوت آوت".

الجدير بالذكر، أن سباق "إكستريم إي العلا" هو السباق الأول في تاريخ البطولة الجديدة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل البيئية، وتضم مجموعة مميزة من السائقين المحترفين من رياضات المحركات، ومن ضمنها ذات المقاعد الفردية وسباقات الرالي والرالي-كروس ورالي داكار، وغيرها.

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