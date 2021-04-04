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سوسييداد يهزم بلباو ويحقق بطولته الأولى بعد 33 عاماً

من التتويج

سوسييداد يهزم بلباو ويحقق بطولته الأولى بعد 33 عاماً

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مدريد - د ب أ

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توج فريق ريال سوسييداد بلقب كاس ملك إسبانيا لكرة القدم لموسم 2019 - 2020 بفوزه على أتلتيك بيلباو 1 - صفر اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي تأجلت لقرابة عام.

ويدين سوسييداد بالفضل في هذا الفوز لميكيل أويارزابال الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 63. واحتسب الحكم ضربة الجزاء لسوسييداد بعد عرقلة إينييغو مارتينيز لكريستيان بورتو داخل منطقة الجزاء، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مارتينيز لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو (فار). وأحرز سوسييداد لقب كأس ملك اسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن توج باللقب مرتين من قبل في عامي 1909 و1987. وأهدر بيلباو فرصة الفوز بلقب الكأس للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه كثاني أكثر الفرق فوزا باللقب بعد برشلونة الذي يتصدر القائمة برصيد 30 لقبا. ويعود آخر لقب لفريق بيلباو في مسابقة كأس الملك إلى عام 1984.

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية لنسخة العام الماضي من كأس ملك إسبانيا في أبريل من العام الماضي لكنها تأجلت إلى اليوم بسبب جائحة كورونا. وتقام المباراة النهائية لنسخة العام الحالي من كأس الملك يوم 17 أبريل الجاري وتجمع بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

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