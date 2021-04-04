فريق روزبيرغ إكس ريسينغ بطلاً لـ "إكستريم إي"

اختتمت في محافظة العلا يوم الأحد منافسات السباق الأول في تاريخ سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي استضافته السعودية على مدار يومين بمشاركة 18 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 9 فرق عالمية، وذلك في الحدث الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتُوّج الفريق الألماني "روزبيرغ إكس ريسينغ"، المكوّن من السويدي يوهان كريستوفرسون وزميلته الأسترالية مولي تايلور بلقب السباق والمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني فريق (أندريتي يونايتد)، والذي يمثله السائق السويدي تيمي هانسن والبريطانية كيتي مونينغ، وحل في المركز الثالث فريق (إكس 44)، الممثل من بطل الراليات الفرنسي سيباستيان لوب والسائقة الإسبانية كريستينا غوتيريز.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: أبارك لجميع الفائزين بهذا السباق الكبير والأول من نوعه، الذي أقيم بالعلا التاريخية.

وأضاف"سباق إكستريم إي العلا شكّل فرصة لنا جميعًا للتفكير في أهمية تأثير تغير المناخ، وما يمكننا عمله لمعالجة هذا التحدي، للوصول إلى بيئة نقية وطاقة نظيفة.

من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: استمتعنا بسباق رائع في صحراء العلا الخلابة، ونفخر بافتتاح السعودية لأول سباق لبطولة إكستريم إي الجديدة، ونتطلع للاستمرار في استضافة أحداث عالمية كبرى لهذا العام في مختلف المجالات، وتحديدًا في رياضة السيارات والمحركات، لنثبت للعالم أننا شعب طموح يملؤه الشغف نحو كل الرياضات بمختلف أشكالها وأنواعها".

فيما قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إكستريم إي" السيد أليخاندرو أجاج: لا شك أن الحدث كان رائعًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد عملنا من أجل هذه اللحظة لمدة عامين ونصف من أجل إنشاء سلسلة إكستريم إي، ونتائج اليوم كانت مذهلة وأفضل مما كنت أتوقعه، مسار العلا رائع جدًّا، وهو الأمثل للسيارات، وجميع السائقين والسائقات أشادوا به.

هذا، وقد أقيمت الجولة النهائية من السباق وسط تنافس كبير، بدايةً من دور نصف النهائي الأول، حيث تأهل فريقا (روزبيرغ إكس ريسينغ) و(إكس 44) قبل أن يحسم فريق (روزبنيرغ) حضوره في النهائي، بينما تأهل فريق (أندريتي يونايتد) من نصف النهائي الثاني المسمى بـ"السباق المجنون"، الذي تنافس فيه أصحاب المراكز "الرابع والخامس والسادس" من الجولات التأهيلية.