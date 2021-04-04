فلادان: حاولت التعاقد مع مهاجم.. وإدارة الأهلي لم تنفذ طلباتي

كشف الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي السابق، أن الإدارة لم تجلب له مراكز اللاعبين التي احتاجها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مضيفاً أن الإصابات المتكررة حرمته من الاعتماد على عدد من اللاعبين الأجانب.

وفي مقابلة مع صحيفة "موزارت سبورت" الصربية أوضح فلادان: كنت مع الأهلي في المركز الثاني قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية التي لم ندخلها بشكل صحيح، لأن النادي لم يجلب اللاعبين الذين طلبتهم أو حتى المراكز المطلوبة.

وأضاف: إصابة فييسا أتت لاحقا تلتها عدة إصابات متكررة للاعبين مهمين ما سبب النتائج السلبية، فقد كان لدينا فرصة للمنافسة كون النادي يملك لاعبين مميزين، إلا أن إحدى تلك المشاكل هي خوضنا عدة مباريات دون الأجانب، وعادة يكون في الملعب لاعبين اثنين أو 3 فقط، وهو عدد غير كاف قبل أن تأتي فترة التوقف الدولي وتصبح العلاقة ليست كما كانت.

واختتم ميلويفيتش حديثه عن الأهلي: كان من المفترض أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم النجم الأحمر، لاعب منتخب جزر القمر محمد الفاردو بن نبوهان "كانت هناك بعض المحادثات للتعاقد معه إلا أنني عندما رغبت بقدومه كان النجم الأحمر يحتاجه، ولذلك تعاقدنا مع لاعبين آخرين.



