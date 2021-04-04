قادش يهزم فالنسيا بعد توقف المباراة مؤقتاً بسبب العنصرية

استعاد قادش نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومتأخرا 2 - 1 على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سلتا فيغو على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 - 1، في حين تعادل إلتشي مع ضيفه ريال بيتيس 1 - 1. وارتفع رصيد قادش، الذي تعادل مع ألافيس وخسر أمام فياريال في المرحلتين الماضيتين، إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة خلف فالنسيا، صاحب المركز الثاني عشر.

بادر خوان كالا بالتسجيل لقادش في الدقيقة 14، لكن سرعان ما أدرك كيفن غاميرو التعادل لفالنسيا في الدقيقة 19. وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 1 - 1، أحرز ماركوس ماورو هدف الفوز الثمين لقادش في الدقيقة 88. شهدت المباراة انسحاب فريق فالنسيا بشكل مؤقت في الدقيقة 30، بعدما زعم مختار دياكابي لاعب الفريق الأندلسي تعرضه لإهانة عنصرية من جانب خوان كالا، بعد اشتباك وقع بينهما في أرض الملعب، الذي غادره اللاعب الفرنسي وتبعه زملاءه في الفريق، لتتوقف المباراة أكثر من ثلث الساعة، قبل أن يعود لاعبو فالنسيا لأرض الملعب دون دياكابي، الذي تم استبداله. ونشر الحساب الرسمي لفالنسيا عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة تغريدة، أكد خلالها أن دياكابي طالب زملاءه بالعودة للعب.

من جهته، فاز فريق سلتا فيغو بعشرة لاعبين على مضيفه ديبورتيفو الافيس 3 - 1 في وقت سابق اليوم. وتقدم سلتا فيغو بثلاثة أهداف في أول عشرين دقيقة عن طريق مانويل نوليتو واياغو اسباس وسانتي مينا في الدقائق الثامنة و15 و20. ولكن سلتا فيغو لعب بعشرة لاعبين أغلب فترات الشوط الثاني لطرد جيسون موريو في الدقيقة 55. واستغل فلوريان لوغون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وسجل الهدف الوحيد لالافيس قبل ثلاث دقائق من النهاية. الفوز رفع رصيد سلتا فيغو إلى 37 نقطة في المركز الثامن وظل الافيس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

من جانبه، أضاع إلتشي نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما اكتفى بالتعادل 1 - 1 مع ضيفه ريال بيتيس. بقي إلتشي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط. في المقابل، ارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في المركز الخامس. تقدم بيتيس بهدف حمل توقيع بورخا إيغليسياس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، غير أن ييري ميلا سجل هدف التعادل لمصلحة إلتشي في الدقيقة 36.