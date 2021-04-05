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إشبيلية يعبر أتلتيكو.. ويقدم هدية لبرشلونة والريال

فرحة أكونيا

إشبيلية يعبر أتلتيكو.. ويقدم هدية لبرشلونة والريال

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مدريد - د ب أ

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قدم أتلتيكو مدريد هدية ثمينة جديدة لبرشلونة وريال مدريد ومنحهما فرصة جديدة للاقتراب أكثر من سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي، إثر خسارته صفر - 1 أمام مضيفه إشبيلية في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط في ثماني مباريات بالبطولة، عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، وأربع نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي بإمكانه التقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ضيفه بلد الوليد غدا الإثنين في نفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخير بالمسابقة، إلى 58 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع. كان إشبيلية الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخطورة على المرمى، وأضاع فرصة التقدم مبكرا بعدما أهدر لاعبه لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة. وارتدى الأرجنتيني ماركوس أكونيا ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف أشبيلية الوحيد في الدقيقة 70، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط مستحقة.

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