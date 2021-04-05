31 عاماً.. عقدة النصر ما زالت مستمرة في كأس الملك

لم تتوقف عقدة نادي النصر في التتويج ببطولة كأس الملك بعد مرور 31 عاماً منذ فوزه بها في عام 1990 أمام التعاون، لتستمر معاناة الفريق العاصمي عاما آخر بعدما خسر في نصف نهائي كأس الملك أمام الفيصلي يوم الأحد.

وخسر النصر أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد بهدف عن طريق جوليو تفاريس جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 81 ليلعب مع التعاون في نهائي البطولة.

ومنذ تحقيقه البطولة آخر مرة قبل 31 عاما، فشل النصر في التتويج بها رغم وصوله إلى النهائي بعدها 4 مرات. وفي عام 2008 بعد عودة بطولة كأس الملك، ودع الفريق البطولة أمام الحزم من دور الثمانية بالخسارة إيابا بركلات الترجيح، وفي العام اللاحق ودع من الدور نفسه بعدما قابل الهلال إذ تعادل بهدف لمثله ذهابا على أرضه وإيابا بنتيجة سلبية.

وفي 2010، خسر الفريق أمام منافسه الأزرق الهلال في دور نصف النهائي بخمسة أهداف لثلاثة قبل أن يتعادل إيابا بهدف لمثله. وودع النصر نسخة عام 2011 بعد تعادله ذهابا على أرضه أمام الاتحاد بثلاثة أهداف لمثلها ليتعادل إيابا بهدف لهدف ويودع من دور ربع النهائي. وكان الأصفر قريبا من الفوز بالبطولة عندما واجه الأهلي في نهائي 2012 إلا أنه خسره بنتيجة ثقيلة 4 - 1. وتواصلت نكسات النصر أمام الأهلي في النسخة اللاحقة بعد الخسارة ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها، 3-1، من الدور ربع النهائي.

وخرج النصر مبكرا من بطولة عام 2014 من ثمن النهائي أمام الشباب، قبل أن يعود إلى النهائي في عام 2015 ويخسر أمام الهلال بركلات الترجيح، ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد بعد خسارة الفريق الأصفر في نهائي 2016 أمام الأهلي.

وفي النسخ الخمس الماضية، ودع النصر البطولة أمام الهلال في الدور ربع النهائي وأمام الباطن في الدور نفسه من نسخة 2018 و الاتحاد في النسخة التالية من دور الأربعة، ومن الهلال مرة أخرى في نهائي 2020.