القوة الجوية العراقي يغتال حلم الوحدة الآسيوي ويخطف التأهل 

حجز القوة الجوية العراقي مقعده في دور المجموعات بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على مضيفه الوحدة السعودي، في المباراة التي انتهى وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1، في الملحق الآسيوي لدوري أبطال آسيا.

وسينضم القوة الجوية الى المجموعة الثانية والتي تضم الشارقة الاماراتي "الذي سيستضيف مباريات المجموعة" وباختاكور الاوزبكي وتراكتور الاوزبكي.

وقدّم الوحدة أداءً مميزاً خاصة في الشوط الأول والذي فرض سيطرته وسنحت له العديد من الفرص والتي لم يستغلها لاعبيه.

وعند الدقيقة 24 نجح المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلمان هزازي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة اداءه المميز خلال النصف ساعة الاولى حيث نجح بفرض سيطرته بدون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى القوة العراقي الذي كانت له محاولات خجولة لم تشكل خطراً على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقائق العشر الأخيرة فرض القوة العراقي سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل وسنحت لمهاجمه البديل أيمن حسين فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير.

وكثّف القوة العراقي هجومه وتمكن مهاجمه أيمن حسين من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+2 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ابراهيم بايش ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وفي الشوط الاضافي الاول وضح تأثير الارهاق على أداء الفريقين حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب ولم تسنح لأي فريق فرصة محققة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني الاضافي وضحت خطورة القوة الجوية الذي كثّف هجومه نحو مرمى الوحدة وسنحت لمهاجمه أيمن حسين فرصة محققة بعدما حول عرضية زميله ابراهيم بايش برأسه لتجد الحارس عبدالله العويشير الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

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وواصل القوة هجومه على مرمى الوحدة إلا أنه فشل في هز شباك الحارس عبدالله العويشير لتتجه المباراة الى ركلات الترجيح والتي حسمها القوة الجوية العراقي بفوزه 3-2.