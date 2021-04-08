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كيف تكون مواجهة الهلال والاتحاد في "الأمتار الأخيرة"؟

إياب الموسم قبل الماضي

كيف تكون مواجهة الهلال والاتحاد في "الأمتار الأخيرة"؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

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اعتاد ناديا الهلال والاتحاد على المواجهة في الجولات العشر الأخيرة من مسابقة الدوري إذ لعبا 11 مرة في "الأمتار الأخيرة" منذ انطلاق "المحترفين" في موسم 2008-2009.

ويستضيف الاتحاد نادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى المضيف للاقتراب من المتصدر الذي يبعد عنه بست نقاط فيما يحاول الهلال الابتعاد وحسم الدوري مبكراً.

وشهدت مواسم دوري المحترفين مواجهة كلاسيكو بين الطرفين متكررة في الجولات الأخيرة من المسابقة ، إذ كان للهلال النصيب الأعلى منها في الأعوام الأخيرة.

ومع مطلع دوري المحترفين في 2008-2009 هزم الاتحاد نظيره الهلال في الجولة الأخيرة بثنائية نايف هزازي وهشام بوشروان مقابل هدف أزرق سجله الروماني رادوي، وهي النتيجة نفسها التي تجاوز فيها أصفر جدة منافسه العاصمي في إياب الموسم اللاحق ضمن الجولة 22، أحرز الهدفين محمد نور والجزائري زياية مقابل هدف وحيد من ياسر القحطاني.

وفي الجولة 20 من موسم 2010-2011، تعادل الفريقان سلباً إياباً، قبل أن يهزم الهلال الاتحاد في الجولة 20 من الموسم اللاحق بهدفي نواف العابد ومحمد الشلهوب. وواصل الهلال انتصاراته في "الأمتار الأخيرة" على الاتحاد بعد فوزه 4-2 على الاتحاد ضمن مباريات الجولة 23 من موسم 2012-2013.

وعاد الفريقان في موسم 2013-2014 إلى التعادل في مباراة الأسبوع 17 من 26، إلى التعادل بعدما انتهى اللقاء بهدفين لمثلهما، ليعود الهلال ويفوز بثلاثية نظيفة في الجولة 23 من موسم 2014-2015، قبل أن يحقق الاتحاد فوزاً غاب عنه في الجولات الأخيرة ضمن موسم 2015-2016 جاء عن طريق زياد الصحفي.

ومنذ فوز الاتحاد في 2016، لم يذق الفريق الأصفر طعم الانتصار إياباً على أزرق العاصمة، ففي 5 أعوام سابقة تواجه طرفا الكلاسيكو 3 مرات فاز فيها الهلال مرتين، وتعادلا مرة واحدة كانت في عام 2018، فيما لم تكن جولة الإياب من الموسم في الأسابيع العشر الأخيرة.

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