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رغم امتلاكه سجلاً حافلاً أمام الفرق الكبيرة.. هازارد يغيب عن رابع "كلاسيكو"

من مباراتيه أمام برشلونة

رغم امتلاكه سجلاً حافلاً أمام الفرق الكبيرة.. هازارد يغيب عن رابع "كلاسيكو"

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دبي - أحمد المصعبي

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تواصلت معاناة النجم البلجيكي إيدن هازارد في الغياب عن مواجهات فريقه ريال مدريد الهامة بعدما أعلن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان استبعاده عن "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة يوم السبت المقبل.

وسيكون غياب هازارد عن الكلاسيكو هو الرابع له منذ انتقاله إلى الفريق صيف 2019، بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من الموسم الماضي قبل أن تتسبب إصاباة أخرى بإبعاده عن الإياب الذي انتهى بأقدام فينيسيوس وماريانو دياز. وفي لقاء الذهاب من الموسم الحالي غاب هازارد بعد إصابة عضلية أخرى، وحينها فاز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدف.

وأُعلن عن إصابة هازارد الأخيرة منتصف مارس الماضي ليغيب بعدها هن مباراة الفريق الثانية أمام أتالانتا بالإضافة إلى مباراتي سلتا فيغو وإيبار ولقاء الذهاب أمام ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وعلى الرغم من مشاركة هازارد في التدريبات الجماعية للفريق إلا أن زيدان قرر عدم المخاطرة به أمام برشلونة في المواجهة التي ستقرب الفائز بنسبة كبيرة من كأس بطولة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

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وخلال مسيرته في ناديي ليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، لم يلعب هازارد أمام برشلونة إلا في لقاءي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 وحينها تعادل "الزرق" ذهابا بهدف جاء من صناعته قبل الخسارة إيابا بثلاثية نظيفة.

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ويملك هازارد سجلا حافلا أمام الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي 7 أعوام فضاها بقميص تشيلسي، سجل هازارد 7 أهداف وصنع 3 في 19 مباراة أمام أرسنال، وأما مانشستر يونايتد فأحرز 5 أهداف وصنع 2، وفي نفس عدد اللقاءات هز شباك مانشستر سيتي 4 مرات وصنع 6، وأمام ليفربول سجل 7 وصنع 2 في 18 لقاء، وخلال 17 مباراة أمام توتنهام شهدت تسجيله 6 أهداف و3 صناعات.

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