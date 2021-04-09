الاتحاد يتخلص من عقدة 5 أعوام.. ويهزم الهلال في الكلاسيكو

أنهى اتحاد جدة عقدة مواجهاته أمام ضيفه الهلال حينما انتصر عليه 2-صفر، في كلاسيكو مثير احتضنه ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إنهاء عقدة مواجهاته أمام الهلال بعدما حقق فوزه الأول الذي أتى بعد 11 مباراة متتالية لم يعرف معها طعم الانتصار في الكلاسيكو.

وبدأت المباراة بهجوم للهلال كاد أن يثمر عند هدف السبق حينما ارتقى مدافعه الكوري جانغ هيون سو لعرضية زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو وحول الكرة برأسه لتصيب العارضة وتعود لزميله علي البليهي الذي حولها برأسه لتجد الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وبعد مرور 11 دقيقة اضطر البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد لإجراء تغييره الأول بدخول المدافع عبدالمحسن فلاتة كبديل لزميله المصاب عمر هوساوي.

وعند الدقيقة 26 نجح مدافع الاتحاد البديل عبدالمحسن فلاتة بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله البرازيلي رومارينيو برأسه لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة سريعاً للمباراة وسنحت للاعبه الايطالي سباستيان جوفينكو فرصة تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البيروفي كاريليو ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 45 نجح مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الهلال.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال تغييرين بدخول الثنائي عبدالله عطيف وزميله هتّان باهبري بدلاً من الايطالي جوفينكو وناصر الدوسري.

وفرض الهلال سيطرته بحثاً عن هدف تقليص الفارق وأهدر لاعبه الارجنتيني لوسيانو فييتو بعد تلقيه تمريرة من زميله كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وكثّف الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه فييتو الذي ارتقى لعرضية زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز وحول الكرة برأسه لتجد الحارس المتألق غروهي الذي تصدى لها ببراعة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وكاد لاعبه فييتو أن يسجل الهدف الأول حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس البرازيلي غروهي واصل تألقه وأبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 72 سجّل مهاجم الاتحاد البديل هارون كامارا الهدف الثالث لفريقه إلا أن الحكم المغربي ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على زميله فهد المولد.

وكثّف الهلال محاولاته للوصول لمرمى الاتحاد إلا أنه لم ينجح في هز شباك الحارس غروهي لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 45 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق الأهداف مؤقتاً عن الشباب صاحب المركز الثاني والذي سيواجه الباطن يوم غداً، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.