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التعاون يواصل التألق ويعبر العين بثلاثية

هدف الجوعي

التعاون يواصل التألق ويعبر العين بثلاثية

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل التعاون تألقه بعد فوزه أمام ضيفه العين 3-صفر، على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجّل أهداف التعاون لاعبه عبدالله الجوعي عند الدقيقة 29 ومدافعه البرازيلي إياغو سانتوس عند الدقيقة 76 ولاعبه الباراغوياني كاكو عند الدقيقة 90+5، وأضاع الكاميروني ليندر توامبا ركلة جزاء عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 41 نقطة ليبقى في المركز الرابع وبفارق نقطة مؤقتاً عن اتحاد جدة الثالث، وبقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

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