ضمك يؤكد تفوقه على النصر بثلاثية

واصل ضمك مسلسل انتصاراته بعد فوزه أمام ضيفه النصر 3-2، في مباراةٍ مثيرة احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها واصل ضمك مسلسل انتصاراته بعد فوزه أمام ضيفه النصر 3-2. ونجح ضمك بتحقيق فوزه الأول في تاريخه امام النصر في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بهجوم نصراوي كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما تلقى لاعبه خالد الغنّام تمريرة من زميله عبدالفتّاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد ضمك سريعاً وتمكن لاعبه النرويجي بيليغرينو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 7 بعدما حول عرضية زميله الكرواتي أنتوليتش بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 30 سنحت للنصر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد حصوله على ركلة جزاء والذي تصدى لها مدافعه سلطان الغنّام وسددها إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني ازدادت إثارة المباراة بعدما تمكن لاعب النصر عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله نور الدين مرابط ليسدد الكرة بذكاء في شباك ضمك.

وواصل النصر هجومه وتمكن مدافعه عبدالرحمن العبيد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

ورد ضمك سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة حينما نجح مهاجمه الأرجنتيني زيلايا بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الروماني بوديسكو برأسه لتسكن شباك الحارس النصراوي وليد عبدالله.

وواصل ضمك هجومه وتمكن لاعبه النرويجي بيليغرينو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 62 بعدما أكمل تمريرة زميله زيلايا بقدمه في شباك النصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 27 نقطة ليتقدم للمركز 14، وبقي النصر على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً.