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النصر يجمع مانو مينيزيس مع لاعبه السابق بيتروس

من فترته مدربا لكورنثيانز

النصر يجمع مانو مينيزيس مع لاعبه السابق بيتروس

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دبي - أحمد المصعبي

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عرف 5 من المحترفين البرازيليين الحاليين في الدوري السعودي التدريب تحت يد مواطنهم مانو مينيزيس في فترات متباينة وقصيرة خلال فترته الطويلة محليا.

وأعلن النصر يوم الجمعة التعاقد مع مانو مينيزيس ليكون بذلك ثالث مدرب للفريق العاصمي في الموسم الحالي بعد البرتغالي روي فيتوريا والكرواتي ألين هورفات.

وسبق لمينيزيس تدريب المدافع البرازيلي ريناتو وتشافيز، مدافع الوحدة السابق والباطن الحالي، في مباراة واحدة خلال فترتهما في عام 2009 بنادي كورنثيانز، وفي النادي نفسه سبق له الإشراف على بيتروس الذي سيجتمع به مجددا في النصر بالإضافة إلى رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد، في الفترة نفسها. ودرب مانو لاعبا الاتحاد، مارسيلو غروهي في غريميو بورتو أليغري بعام 2007 ، وبرونو هنريكي في بالميراس.

وعلى الصعيد الدولي تعد كوبا أميركا 2011 وأولمبياد لندن 2012، أكبر بطولتين خاضها المدرب ابن الـ 58 عاما، في البطولة الأولى تخطى دور المجموعات برفقة "السحرة" قبل أن يودع البطولة أمام باراغواي في دور ربع النهائي بركلات الترجيح، أما في الثانية بلغ نهائي أولمبياد لندن مع فريقه المدعم بعدد من النجوم يتقدمهم نيمار وهالك ومورا، إلا أنه حصل على الفضية بعد الخسارة أمام المكسيك.

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