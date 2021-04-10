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أرتيتا: التأهل الأوروبي ليس "ضغطاً" بل مسؤولية

من لقاء سلافيا براغ

أرتيتا: التأهل الأوروبي ليس "ضغطاً" بل مسؤولية

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لندن - رويترز

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قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إن التأهل للمنافسة على المستوى الأوروبي الموسم المقبل هو الحد الأدنى لتوقعات النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أكد أنه لا يتعرض لأي ضغط بالنظر لترتيب الفريق حاليا.

ويحتل أرسنال المركز 10 بين فرق الدوري الممتاز العشرين قبل أخر ثماني جولات من نهاية الموسم وأمامه مهمة صعبة إذا أراد التأهل أوروبيا من هذا الباب. فهو يتخلف بفارق سبع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السادس الذي يمنح صاحبه فرصة التأهل للدوري الأوروبي.

والفوز بالدوري الأوروبي سيمنح فريق أرتيتا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن الفريق اللندني أمامه مهمة غير سهلة أيضا بعد تعادله 1-1 ذهابا في دور الثمانية مع سلافيا براغ التشيكي.

وقال أرتيتا ردا على سؤال "هذه ليست ضغوط بل مسؤولية "النادي الذي نمثله لديه أهداف كبيرة وهذا هو الحد الأدنى.. وعلينا العمل على تحقيق هذه الأهداف لأن هذه هي مهمتنا". وسيلتقي أرسنال مع فريق الذيل شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي غدا الأحد.

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