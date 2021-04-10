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إبراهيموفيتش يُطرد.. وميلان يعبر بارما بثلاثية

هدف لياو الثالث

إبراهيموفيتش يُطرد.. وميلان يعبر بارما بثلاثية

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روما - د ب أ

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فاز فريق ميلان على مضيفه بارما 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت فوز سبيزيا على كروتوني 3 - 2.

وسجل أهداف ميلان أنتي ريبيتش وفرانك كيسي ورافاييل لياو في الدقائق الثامنة و44 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف بارما ريكاردو جيالولو في الدقيقة 67. وشهدت المباراة طرد زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 61. ورفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، انتزع سبيزيا فوزا صعبا من ضيفه كروتوني 3 - 2. وتقدم كوفي جيجي لكروتوني في الدقيقة 40 وتعادل سبيزيا بهدف سجله دانييلي فيردي في الدقيقة 68، ثم سيمون نوانكو الهدف الثاني لكروتوني في الدقيقة 78، ثم سجل جيوليو ماجيوري هدف التعادل لسبيزيا في الدقيقة 89، قبل أن يسجل مارتن إيرليتش هدف الفوز لسبيزيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة> ورفع سبيزيا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

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