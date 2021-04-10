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الاتحاد يعيد شريط الذكريات 14 عاماً

هدف فلاتة

الاتحاد يعيد شريط الذكريات 14 عاماً

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دبي - أحمد المصعبي

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أعاد نادي الاتحاد شريط الذكريات 14 عاما بعد فوزه على الهلال يوم الجمعة في الكلاسيكو بهدفين جاءا عن طريق لاعبين اثنين في المراكز الدفاعية.

ووضع قلب الدفاع عبدالمحسن فلاتة، بديل عمر هوساوي المصاب، الكرة برأسه على يمين عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال عند الدقيقة 26 قبل أن يسدد سعود عبدالحميد الظهير الأيمن كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الهلال بعد محاذاتها القائم الأيسر لينتهي اللقاء بفوز أصفر في الكلاسيكو غاب عن الفريق منذ عام 2016.

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وتعود آخر مباراة حسمها لاعبان من المراكز الدفاعية للاتحاد أمام الهلال إلى نهائي موسم 2006-2007 بين الغريمين في الكلاسيكو، وحينها سدد أسامة المولد كرة صاروخية احتضنتها شباك محمد الدعيع عند الدقيقة 75 ويتعادل الطرفان قبل أن يحسم قلب الدفاع حمد المنتشري اللقب برأسية الدقيقة 94.

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وتعد مشاركة عبدالمحسن فلاتة هي الأولى له مع الفريق في الموسم الحالي والـ12 منذ قدومه إلى النادي الغربي بعد فترته مع نادي القادسية، فيما تدرج سعود عبدالحميد في الفئات السنية للنادي قبل وصوله إلى الفريق الأول بعهد الكرواتي سلافت بيليتش في موسم 2018 - 2019.

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