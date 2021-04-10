الاتحاد ينهي سلسلتي "عدم فوز" في موسم واحد

استطاع نادي الاتحاد في الموسم الحالي كسر عدد من العقد التي استمرت معه أعوامًا طويلة أمام بعض الفرق، بعد فوزه على الهلال في كلاسيكو السعودية.

وعبر الاتحاد نظيره الهلال في قمة الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وبفوزه على الهلال، فك الاتحاد عقدة عدم جلب نقاط النادي العاصمي التي استمرت قرابة 5 أعوام منذ أكتوبر 2016، حينها فاز بالنتيجة نفسها عن طريق أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني، ومنذ تلك المباراة تواجه الطرفان 11 مرة في 3 مسابقات عجز فيها الأصفر عن تجاوز منافسه الأزرق.

وفي وقت سابق من الموسم الحالي، فك الاتحاد عقدة الأهلي التي دامت معه 8 أعوام عندما هزمه في دور الذهاب بثنائية نظيفة أحرزها غاري رودريغيز ورومارينيو. كما سبق للنادي الغربي كسر عقدة النصر التي بقيت معه من 2012 حتى 2019 عندما هزمه قبل موسمين في إياب الدوري بنتيجة 3-2.