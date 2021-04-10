الشباب يواجه ضمك بحثاً عن تضييق الخناق على الهلال

يسعى الشباب للعودة لسكة الانتصارات و تضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، في حين يبحث فريقا الفيصلي وضيفه الفتح عن الهروب من شبح الهبوط حينما يلتقيان في المجمعة، وفي الدمام يتطلع القادسية لاستعادة توازنه حينما يواجه جاره الاتفاق، في ختام المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن يسعى الشباب للعودة لسكة الانتصارات وتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الجريح.

وقدّم الشباب أداءً مخيباً في الثلاث مراحل الاخيرة حينما تعادل أمام القادسية وخسر من اتحاد جدة والتعاون ليفقد صدارته للهلال ويتراجع للمركز الثاني بفارق 3 نقاط.

ويأمل الشباب في تحقيق فوزٍ يبقي فارق 3 نقاط على الاقل بينه وبين الهلال قبل مواجهتهما المرتقبة في المرحلة بعد المقبلة والتي قد تحدد مسار اللقب.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة توازنه بعد تلقيه خسارتين متتاليتين من أمام الفتح 2-صفر وأمام النصر 7-صفر ليتراجع للمركز 13 وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث فريقا الفيصلي وضيفه الفتح عن الهروب من شبح الهبوط حينما يلتقيان في مباراة مهمة للفريقين.

ويدخل الفيصلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تأهله لنهائي كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه أمام ضيفه النصر 1-صفر حيث سيواجه التعاون.

وعلى مستوى الدوري عانى الفيصلي من سوء النتائج في المراحل الثلاث السابقة حيث تعادل أمام العين وخسر أمام الرائد والاتفاق ليتراجع للمركز 12 برصيد 30 نقطة.

وفي المقابل يتطلع الفتح لمواصلة تألقه وتحقيق فوزه الثالث توالياً والابتعاد عن شبح الهبوط والذي يفصله عنه 4 نقاط فقط.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى القادسية الى استعادة توازنه حينما يواجه مضيفه الاتفاق.

ولم يعرف القادسية طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات له حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين ليتراجع للمركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وفي المقابل يتطلع الاتفاق لإبقاء حظوظه في المنافسة على مركزٍ آسيوي ومواصلة انتصاراته عقب فوزه في المرحلة السابقة أمام الفيصلي بهدف نظيف ليرفع رصيده الى 35 نقطة ليتقدم للمركز السادس وبفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثالث.