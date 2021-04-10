توخيل يشيد بشخصية ماونت

قبل المواجهة مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم السبت، أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي بأداء لاعب الوسط ميسون ماونت ولمسته التهديفية، قائلا إن لاعب منتخب انجلترا يقدم أداء متميزا ويحسن التركيز تماما على مهمته.

وأحرز ماونت هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي في فوز فريقه 2-صفر على بورتو البرتغالي في ذهاب دور الثمانية ليصبح أصغر لاعب سنا في تشيلسي يهز الشباك في أدوار خروج المغلوب بالبطولة وعمره 22 عاما و87 يوما.

ومنذ أن تولى توخيل تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد في يناير الماضي أحرز ماونت خمسة أهداف في جميع المنافسات.. أكثر من أي لاعب أخر في الفريق.

وعن إمكانية تأثير الإشادة على سلوك وأداء اللاعب قال توخيل "أعتقد أنه يتحلى بواقعية كبيرة ويمكنه التعاطي مع ذلك". وأضاف المدرب الألماني "الإشادة لن تغيره مطلقا.. تركيزه جيد وهو مستقر نفسيا وناضح جدا لكنه في الوقت نفسه يملك بريقا في عينيه ما يشكل مزيجا جيدا للغاية".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة قبل أخر ثماني جولات من الموسم.