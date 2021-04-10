14 جزائية للنصر في الموسم.. ما ترتيبه بين أندية العالم؟

بات نادي النصر الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في الموسم الحالي بالمقارنة مع الدوريات الأوربية الكبرى، الإسباني، الإيطالي، الإنجليزي، الألماني والفرنسي.

استمرت معاناة نادي النصر في الموسم الحالي مع ركلات الجزاء المهدرة بعدما انضم سلطان الغنام، ظهير الفريق الأيمن، إلى قائمة اللاعبين الذين أضاعوا جزائيات للفريق في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

وأضاع سلطان الغنام جزائية احتسبت لفريقه عند الدقيقة 30 بعدما تصدى لها الحارس الجزائري لنادي ضمك مصطفى زغبة، لتكون ثامن جزائية مهدرة من الفريق العاصمي من أصل 14 احتسبت له، ويكون الغنام رابع لاعب مختلف يساهم في إضاعة ركلات الجزاء.

وكانت أولى الجزائيات المهدرة في الموسم الحالي من نصيب المغربي عبدالرزاق حمدالله أمام أبها قبل أن يضيع 4 غيرها في مواجهات الاتفاق والأهلي والشباب والباطن، فيما تعاقب مواطنه أمرابط والبرازيلي بيتروس في تضييع ركلتي جزاء كانتا أمام القادسية والفيصلي.

وتعد غالبية الجزائيات الضائعة من لاعبي النصر مؤثرة في نتائج المباريات، إذ خسر الفريق في 3 مباريات وتعادل في واحدة من أصل 5 في اللقاءات التي أهدر فيها حمدالله الركلات. كما خسر المباراة أمام القادسية عندما أضاع بيتروس، فيما كان الانتصار الثاني ضمن مباريات الجزائيات المهدرة تلك التي أضاعها أمرابط أمام الفيصلي.

وفي الموسم الحالي بالدوريات الأوروبية الكبرى، يعد نادي ميلان الإيطالي الأكثر حصولا على جزائيات بعدد 16 أهدر منها 4 فقط، وفي إسبانيا حصل فياريال على 11 جزائية أضاع واحدة، بينما في إنجلترا احتسبت 10 جزائيات لليستر أضاع واحدة فقط، وهي الحال لبوروسيا مونشنغلادباخ الذي حصل على 10 ركلات جزاء وأضاع واحدة. ولم تتغير الأرقام كثيرا في فرنسا، إذ سجل موناكو 10 ركلات من أصل 12 احتسبها له حكام المباريات.