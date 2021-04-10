غوارديولا يمنح أغويرو حرية الانتقال لأي ناد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم السبت، إنه يتمنى التوفيق للهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو حتى في حال اختياره الانضمام لأحد المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.

وسيرحل أغويرو، الذي سجل 257 هدفا في 385 مباراة وفاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة فضلا عن خمسة ألقاب لكأس رابطة المحترفين مع سيتي، عن الفريق عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية والأجنبية بالمهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما. وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل استضافة ليدز يونايتد في وقت لاحق اليوم "كلنا نتمنى له التوفيق. بالتأكيد أتمنى الأفضل لسيرجيو في اخر سنوات مسيرته. "سنكون سعداء بقراره والأفضل له ولعائلته ومسيرته. ما أفضله أنا هو ما يفضله. ما يفضله هو سيكون المفضل بالنسبة لي".

وابتعد أغويرو عن المشاركة مع سيتي هذا الموسم، حيث خاض تسع مباريات في الدوري عقب معاناته من الإصابة والمرض. لكن غوارديولا عبر عن أمنياته بعودة المهاجم لأفضل مستوياته والمشاركة فيما تبقى من الموسم.

وقال "كل شيء يمكن أن يحدث. كل شيء يمكن أن يتغير سريعا بطريقة إيجابية أو سلبية. الجميع يجب أن يكون مستعدا ونتمنى أن يكون سيرجيو جاهزا في أسرع وقت. سيرجيو شخص رائع ومحبوب ويتمتع بصفات ومهارات خاصة. أفهمه وأدرك أنه بحاجة إلى وقت ليكون في أفضل حال. قلت الأسبوع الماضي إن الطريقة التي يتدرب بها وتحركاته في مباراة ليستر سيتي الصعبة كانت جيدة. شعر بشيء ما في ساقه وتم استبداله. إنه يتحسن".