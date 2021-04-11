فالنسيا يخطف تعادلاً صعباً أمام ريال سوسييداد

واصل ريال سوسييداد إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم وتعادل مع فالنسيا 2 - 2 اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أوساسونا على فياريال 2 - 1.

وأنهى ريال سوسييداد الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما أندير جيفارا وأليكسندر إيزاك في الدقيقتين 33 و45. وفي الشوط الثاني، أدرك فالنسيا التعادل بهدفين أحرزهما دانييل واس وغابرييل باوليستا في الدقيقتين 61 و73، وجاء هدف واس من ضربة جزاء. وأنهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد ماكسيميليانو غوميز من صفوف الفريق في الدقيقة 80.

وكان التعادل هو الثاني على التوالي لريال سوسييداد بعد هزيمتين متتاليتين وقد رفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر. واستعاد أوساسونا مذاق الانتصارات وتغلب على مضيفه فياريال 2 - 1 في وقت سابق اليوم. وحقق أوساسونا الفوز بعد هزيمة وثلاثة تعادلات خلال مبارياته الأربع السابقة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر. بينما تلقى فياريال الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع.

وافتتح جون مونكايولا التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 64 ثم تعادل فياريال في الدقيقة 70 بهدف سجله دافيد جارسيا لاعب أوساسونا بالخطأ في مرمى فريقه. بعدها حسم أوساسونا المباراة لصالحه بهدف سجله انتي بوديمير في الدقيقة 74.