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أتلتيكو ينفرد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس

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أتلتيكو ينفرد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس

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مدريد - د ب أ

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انفرد أتلتيكو مدريد مجددا بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1 - 1 اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الخامسة ثم أدرك ريال بيتيس التعادل بهدف للاعب كريستيان تيو في الدقيقة 20. وكان التعادل في مباراة اليوم بمثابة كبوة جديدة لأتلتيكو مدريد الذي خسر أمام إشبيلية صفر - 1 في مباراته بالمرحلة الماضية يوم الأحد الماضي، وقد رفع أتلتيكو رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وكان ريال مدريد قد انتزع الصدارة مؤقتا إثر تغلبه على برشلونة 2 - 1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس السبت في المرحلة نفسها، لكن أتلتيكو مدريد استعاد موقعه في الصدارة بالتعادل أمام مضيفه ريال بيتيس. ورفع ريال بيتيس رصيده أيضا إلى 47 نقطة في المركز السادس متساويا في ذلك مع ريال سوسييداد.

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