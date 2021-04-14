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سيدورف ينتقد "تغطية الفم".. ويطالب بمعاقبة اللاعبين

رونالدو وميسي في لقاء سابق مع منتخبيهما

سيدورف ينتقد "تغطية الفم".. ويطالب بمعاقبة اللاعبين

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أمستردام - رويترز

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طالب لاعب هولندا السابق كلارنس سيدورف يوم الأربعاء بمعاقبة اللاعبين عند تغطية أفواههم أثناء الحديث إلى منافس أو حكم.

وتحدث سيدورف خلال جلسة للمجلس الأوروبي عبر الإنترنت عن العنصرية في المنافسات الرياضية وجاءت تعليقاته بعد واقعة خلال مباراة بين رينجرز وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي.

وغطى أوندري كوديلا لاعب سلافيا فمه أثناء الحديث مع جلين كمارا الذي اتهمه بتوجيه إهانة عنصرية وهو ما نفاه اللاعب التشيكي.

وأصبح من الشائع أن يغطي اللاعبون أفواههم عند التحدث مع بعضهم أثناء وبعد المباريات أو مع المدربين، لكن سيدورف قال إن هذا التصرف يجب حظره بين المنافسين.

وأوضح لاعب ميلان وريال مدريد السابق "بالنسبة لي يجب منعهم من التحدث بهذه الطريقة داخل الملعب مع منافس. يجب أن تتمتع الرياضة بالشفافية فلماذا أغطي فمي عند التحدث مع منافس، إذا كنت أتحدث مع مدربي أو زملائي حسنا لا توجد مشكلة لكن عند التحدث مع الحكم أو لاعب منافس يجب عدم السماح بتغطية الفم واذا حدث ذلك لا بد من توقيع عقوبة مثل بطاقة صفراء لتجنب هذا التصرف".

وتابع "حدثت مواقف عنصرية في الأسابيع والأشهر الأخيرة وشملت عبارات كراهية بين اللاعبين ويمكن التصدي لهذه الأمور بسهولة بفرض بعض القواعد".

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